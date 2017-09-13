 المحكمة العليا تسمح لترمب بتنفيذ حظر واسع على دخول اللاجئين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 13 سبتمبر 2017 ميلاديا

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المحكمة العليا تسمح لترمب بتنفيذ حظر واسع على دخول اللاجئين

المحكمة العليا تسمح لترمب بتنفيذ حظر واسع على دخول اللاجئين
المناطق_وكالات

سمحت المحكمة العليا الأمريكية للرئيس دونالد ترمب يوم الثلاثاء بتنفيذ حظر واسع النطاق يمنع اللاجئين من أنحاء العالم من دخول الولايات المتحدة.

ووافقت المحكمة على طلب إدارة ترمب بوقف تنفيذ قرار محكمة استئناف اتحادية تقول وزارة العدل إن من شأنه أن يسمح بدخول ما يصل إلى 24 ألف لاجئ إلى الولايات المتحدة زيادة عن عدد المؤهلين للدخول.

ومنح حكم المحكمة العليا ترمب نصرا جزئيا مع استعدادها للنظر في أكتوبر تشرين الأول في دستورية أمر ترمب التنفيذي المثير للجدل.

وكان ترمب وقع أمرا في السادس من مارس حظر دخول المسافرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة- إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن- لمدة 90 يوما ومنع دخول معظم اللاجئين لمدة 120 يوما في إجراء قال الرئيس الأمريكي إنه ضروري لمنع الهجمات الإرهابية.

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