 إغلاق أكثر من 9 آلاف فرع لبنوك بأوروبا في 2016 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 13 سبتمبر 2017 ميلاديا

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إغلاق أكثر من 9 آلاف فرع لبنوك بأوروبا في 2016

إغلاق أكثر من 9 آلاف فرع لبنوك بأوروبا في 2016
المناطق_وكالات

أظهرت بيانات نشرت الثلاثاء أن البنوك في الاتحاد الأوروبي أغلقت 9100 فرع واستغنت عن حوالي 50 ألف موظف العام الماضي مع إقبال عدد متزايد من العملاء على استخدام العمليات المصرفية الالكترونية وبقاء أسعار الفائدة عند مستويات شديدة الانخفاض.

وقال الاتحاد المصرفي الأوروبي الذي جمع المعلومات إن عدد فروع البنوك في الاتحاد الأوروبي انخفض إلى 189 ألفا في نهاية 2016 وهو ما يمثل هبوطا قدره 4.6 بالمئة عن العام السابق، ووفقا للبيانات سجل عدد العاملين أدنى مستوى منذ العام 1997 إذ بلغ حوالي 2.8 مليون شخص.

ومنذ العام 2008 بلغ إجمالي عدد الفروع المصرفية التي أغلقت في أرجاء الاتحاد الأوروبي 48 ألفا وهو ما يمثل انخفاضا يزيد عن 20 بالمئة. لكن البنوك سرعت وتيرة الإغلاقات العام الماضي مقارنة مع 2015 عندما بلغت نسبة الفروع التي أغلقت أبوابها 3 بالمئة.

وأشارت البيانات إلى أن عدد البنوك في دول الاتحاد الأوروبي بلغ 6596 بنكا في نهاية 2016 بانخفض قدره 6 بالمئة عن العام السابق.

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