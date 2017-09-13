 “المرور “يحذر شركة نجم مباشرة الحوادث الناتجة عن اعتداء جنائي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 13 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“المرور “يحذر شركة نجم مباشرة الحوادث الناتجة عن اعتداء جنائي

“المرور “يحذر شركة نجم مباشرة الحوادث الناتجة عن اعتداء جنائي
المناطق_الرياض

:منعت الإدارة العامة للمرور شركة نجم لخدمات التأمين من مباشرة الحوادث التي يشتبه بأنها ناتجة عن اعتداء جنائي، أو في حال الاشتباه في تعاطي أحد اطراف الحادث للمخدارات والمؤثرات العقلية التي تؤثر على القيادة.

وأكدت مصادر إنه تم اعتماد وثيقة إجراءات العمل الموحدة لرفع الحوادث المرورية بما يعالج السلبيات الماضية، وعدم إزدواجية العمل مع شركة نجم التي تساند المرور في مباشرة الحوادث المرورية ،وفقا لصحيفة عين اليوم .

وشملت المعلومات أيضا عدم مباشرة الشركة للحوادث التي يوجد بها إصابات أو وفيات الحوادث الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وكذلك الحوادث الناتجة عن حرائق المركبات أو نتج عن الحادث احتراق إحدى المركبات ،وعدم مباشرة الحوادث الناتجة عن سقوط جسم ثابت على المركبات المتوقفه، وكذلك الحوادث الناتجه في مناطق الاضطرابات والشغب والعصيان.

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