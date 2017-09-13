 أكبر منظمة صهيونية في واشنطن ترفض طلباً للقاء أمير قطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 13 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الشورى: توصية باعتبار تزويج القاصرات اتجاراً بالبشر الهلال يختار إستاد محمد بن زايد لمواجهة بيروزي الإيراني أكبر منظمة صهيونية في واشنطن ترفض طلباً للقاء أمير قطر “المرور “يحذر شركة نجم مباشرة الحوادث الناتجة عن اعتداء جنائي إغلاق أكثر من 9 آلاف فرع لبنوك بأوروبا في 2016 المحكمة العليا تسمح لترمب بتنفيذ حظر واسع على دخول اللاجئين “الدفاع عن الديمقراطية” تحذر من هجمات لداعش بطائرات دون طيار انطلاق طاقم فضاء أمريكي روسي إلى محطة الفضاء الدولية “سامسونج” تعلن عن “جالاكسي نوت” قابل للطي استمرار التطهير العرقي ضد طائفة الروهنغيا في إقليم أراكان نائب وزير الخارجية الكويتي: التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية مستمرة الحربي يرد على استنكار المتابعين له بالدعاء للمنتخب في خطبة الجمعة ويكشف عن ميوله الرياضية

أكبر منظمة صهيونية في واشنطن ترفض طلباً للقاء أمير قطر

أكبر منظمة صهيونية في واشنطن ترفض طلباً للقاء أمير قطر
المناطق_وكالات

رفض أحد زعماء الجالية اليهودية الأمريكية المؤيدة لإسرائيل، مقابلة أمير قطر الذي يستعد للتحول للولايات المتحدة للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الجديدة، في سبتمبر  أو ممثلين عنه وفق ما نقلت هاآرتس وجيروساليم بوست الإسرائيليتان.

وكشفت جيروسليم بوست، أن الأمير وطاقمه السياسي كلفا شركة إعلام وعلاقات عامة بترتيب لقاء بين الطرفين في نيويورك، لتوضيح صورة قطر الحقيقية، بلد الاعتدال، والتوازن، ورفض تمويل الإرهاب بمناسبة انعقاد الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي سيحضرها الأمير تميم بن حمد على رأس وفد بلاده.

ومن جهتها قالت صحيفة هاآرتس، في تقرير لها من الولايات المتحدة امس الثلاثاء، إن شركة العلاقات العامة التي كلفتها قطر بربط صلات جديدة مع الجالية اليهودية، والمنظمات الصهيونية، منيت بفشل ذريع، بعد رفض أكبر منظمة صهيونية أمريكية “زي. أو. أيه” مقترح عقد لقاء بين أمير قطر، ومورتن كلاين، الذي رفض فكرة أي لقاء مع تميم، أو أي ممثل رسمي آخر للدوحة، قبل الحصول على ضمانات جدية من الدوحة أبرزها التخلي عن تمويل حماس، ووقف تحريض قناة الجزيرة ضد إسرائيل، واليهود وفق مراسل الصحيفة في واشنطن أمير طيبون.

ويأتي الرفض الذي أعربت عنه أكبر منظمة صهيونية في الولايات المتحدة، وأشدها دعماً وتأييداً لها، بعد تسرب تقارير عن محاولة شركة علاقات عامة أمريكية، نسج وربط علاقات ودية جديدة بين الدوحة، وكبريات المنظمات اليهودية والصهيونية في أمريكا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>