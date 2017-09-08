 74 شركة ومؤسسة وأسر منتجة لمقاصف مدارس الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 13 سبتمبر 2017 ميلاديا

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74 شركة ومؤسسة وأسر منتجة لمقاصف مدارس الطائف

74 شركة ومؤسسة وأسر منتجة لمقاصف مدارس الطائف
المناطق_عادل الزهراني
اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف 74 شركة ومؤسسة وأسرة منتجة لتشغيل أكثر من 1100 مقصف مدرسي بمدارس الطائف بنظام التعاقد الفردي ، يأتي ذلك في إطار خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد 1438هـ ، حيث  بلغ عدد المؤسسات المتقدمة لتشغيل المقاصف المدرسية بالمحافظة 41 مشغل ، وتنفيذ المشروع الوزاري ( أسر ) الذي يعني بالأسر المنتجة والتي تجاوزت 25 أسرة ، والشركات والمؤسسات الموردة للمواد الغذائية للمقاصف والبالغ عددها 8 شركات ومؤسسات ، كما تم تحديث منهجية عمل وإدارة المقاصف المدرسية والتي تشمل التحديث للتعليمات واللوائح المنظمة للعمل والسجلات الموثقة لأعمال المقاصف المدرسية . أكد ذلك المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي والذي اشار الى ان  الادارة أنهت تأهيل المؤسسات والشركات بالتدريب على التعليمات المنظمة للعمل والاشتراطات الصحية المصاحبة للخدمة وكذلك للأسر المنتجة  لتنفيذ خدمات التغذية في المقاصف المدرسية من وقت مبكر وذلك بهدف تحسين وتطوير الخدمة المقدمة للمستفيدين  من الطلاب والطالبات ، كما تعمل الإدارة على تأمين خدمة النقل التعليمي لطلاب وطالبات التعليم العام  بالتنسيق مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي والشركات المنفذة للخدمة وذلك بتأمين أكثر من 650  حافلة خاضعة  للاشتراطات المطلوبة من شركة تطوير لخدمة  المستفيدين الذي يزيد عددهم عن  26 ألف طالب وطالبة ، كما تم تأمين خدمة النقل التعليمي للمستفيدين من طلاب وطالبات التربية الخاصة والذي يتجاوز عددهم 1340 طالب وطالبة بوسائل نقل تناسب أوضاعهم الصحية ، يأتي ذلك في الوقت الذي دعت شركة تطوير لخدمة النقل التعليمي أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم الراغبين في الاستفادة من خدمة النقل المدرسي. كما تعمل إدارة تعليم الطائف على تحديث بيانات المكافآت والإعانات وأعداد الطلاب والطالبات المستحقين للمكافآت والإعانات والذي يزيد عددهم عن 20 ألف طالب وطالبة بما يضمن صرفها في مواعيدها المحددة.

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