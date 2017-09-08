اليمن: الحوثيون يقومون بخطف عشرات التجار في محافظة الضالع

قال مصدر محلي إن مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح شنوا حملة اختطافات واسعة للصرافين والتجار، في مدينة دمت بمحافظة الضالع.

وأوضح المصدر، إن الاختطافات استهدفت التجار الذين ينتمون لمديرية مريس، من بينهم نجل مالك شركة المريسي للدواجن وشركتي المريسي وانجاز للصرافة، ومالك متاجر الشيخ ومسعد منصر لمواد البناء، وأضاف إن الحوثيين اقتادوا المختطفين نحو جهة مجهولة، وفقاً لموقع المصدر اليمني.

وأشار إلى أن الحملة جاءت رداً على اختطاف القوات الحكومية في مريس، القبض على نجل القيادي الحوثي اليافعي الذي يعد المسؤول عن الحوثيين في جبل التهامي بمريس، وكان اليافعي قُتل أثناء مشاركته بحملة حوثية على منطقة جبن قبل عدة أشهر.