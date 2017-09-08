 المملكة: توقيف «289» يمنياً تورطوا في جرائم الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 13 سبتمبر 2017 ميلاديا

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المملكة: توقيف «289» يمنياً تورطوا في جرائم الإرهاب

المملكة: توقيف «289» يمنياً تورطوا في جرائم الإرهاب
المناطق_الرياض

بلغ عدد الموقوفين اليمنيين على ذمة قضايا أمنية في السعودية 289 موقوفاً، في وقت تم الحكم على 56 موقوفاً يمنياً.

وقد تم تأييد الحكم على عدد من المتورطين اليمنيين بقضايا الإرهاب، فيما لا يزال عدد منهم محكوماً وخاضعاً للاستئناف، وهناك 233 موقوفاً جار استكمال إجراءات إحالتهم للنيابة، وآخرون رهن التحقيق.

وشهد عام 2003 إيقاف أول يمني متورط في قضايا إرهابية، وتم الحكم عليه بالسجن 19 عاماً، الذي تورط بالالتحاق بمعسكرات تنظيم القاعدة الإرهابي ودرب عناصره على استخدام السلاح، وعلمه عن طريق أحد الأشخاص عن قرب استهداف تنظيم القاعدة لمنشآت نفطية بمحافظة ينبع وأنابيب النفط في المملكة وضرب البارجة الأمريكية بالخليج وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك.

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