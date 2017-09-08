جامعة الملك خالد تنظم ملتقى تواصل بالمملكة المتحدة

نظمت جامعة الملك خالد، ممثلة في “وحدة الأنشطة التوعوية والثقافية” بكلية الشريعة وأصول الدين، ملتقى “تواصل” الأول للمبتعثين بالمملكة المتحدة خلال شهر سبتمبر الجاري، في مدينتي “كاردف” و”إدنبرا”، استجابة لتطلعات قيادة هذه البلاد المباركة، وتحقيقا لرؤيتنا الطموحة (2030).

وأوضح المشرف على الملتقى الدكتور محمد الراجحي أن ذلك يأتي إيمانا بالدور المهم الذي يضطلع بها شباب الوطن عموما، والمبتعثون على وجه الخصوص، مبينا أن الملتقى هو برنامج تعليمي تثقيفي يعنى بالمبتعثين والمبتعثات خارج البلاد، ويسهم في تثقيفهم بما يحتاجون إليه في البلدان التي يدرسون فيها، ويقوم على محاور رئيسية هي: (المحور الفكري، والمحور الفقهي، والمحور التربوي).

وأضاف الراجحي أن الملتقى يهدف إلى تحصين المبتعثين والمبتعثات بالعلم الشرعي، والزاد الإيماني، وتفعيل التواصل الأكاديمي بين المبتعثين والمبتعثات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والإسهام في علاج المشكلات الفكرية والاجتماعية التي قد يواجهها المبتعثون، كما ينفذ البرنامج على شكل ملتقى يشمل حلقات نقاش وأوراق بحث وتجارب يقدمها أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى أوراق مشاركة من المبتعثين والمبتعثات.

يذكر أن برنامج “تواصل” الأول في “المملكة المتحدة” ينفذ في مدينتي “إدنبرا” و”كاردف” لمدة أسبوع خلال (11-16/9/2017م) في الفترة الصباحية، وذلك في أحد الأندية الطلابية المناسبة، بالتنسيق مع الملحقيات الثقافية.