 مؤذنو المسجد الحرام يشاركون في توديع الحجاج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 13 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بعد سحب قطر جنسية شيخ قبائل آل مرة.. خالد المري: الشيخ سعودي أبا عن جد وما عليها حسوفه جنسية قطر دراسة: الأسماك والثوم والمكسرات تحافظ على صحة الأمعاء وظائف نسائية شاغرة لدى هيئة الطيران المدني بالرياض حملة الاعتقالات تطال عصام الزامل لتعاطفه مع جهات خارجية إسطنبول مهددة بدمار هائل المملكة: توقيف «289» يمنياً تورطوا في جرائم الإرهاب «الشورى» يطالب بالمسارعة بتطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان مؤذنو المسجد الحرام يشاركون في توديع الحجاج جامعة الملك خالد تنظم ملتقى تواصل بالمملكة المتحدة أمانة الشرقية تحقق أكثر من 87% بمرصد مؤشر الخدمات الوطني ليسّر ألمانيا: الضغط الاقتصادي على تركيا «أتى بثماره» الأمين العام لمجلس أمناء برنامج فطن يشكر…تعليم الشرقية

مؤذنو المسجد الحرام يشاركون في توديع الحجاج

مؤذنو المسجد الحرام يشاركون في توديع الحجاج
المناطق_واس

شارك عدد من مؤذني المسجد الحرام بالمشاركة في توديع ضيوف الرحمن ووفوده بالهدايا وذلك ضمن حملة ” خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا ” في موسمها الخامس.

وقد عبر حجاج بيت الله الحرام عن امتنانهم وشكرهم على الاهتمام والرعاية والضيافة الدائمة وحسن التوديع للحجاج والمعتمرين من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

يشار إلى أن الحملة تعكس صورة مشرقة لهذا الدين القويم بوسطيته واعتداله وانبثاق كل مناشط الحرمين الشريفين على ضوء العقيدة السمحة والاعتدال الذي تميزت به هذه الأمة إضافة إلى حسن التعامل مع حجاج بيت الله الحرام بكلمة طيبة وأخلاق قويمة وتعامل كريم.

ويأتي ذلك وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبد الرحمن السديس، ونائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ د. محمد الخزيم في تقديم أرقى الخدمات وأيسرها لحجاج بيت الله الحرام.​

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>