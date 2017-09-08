مؤذنو المسجد الحرام يشاركون في توديع الحجاج

شارك عدد من مؤذني المسجد الحرام بالمشاركة في توديع ضيوف الرحمن ووفوده بالهدايا وذلك ضمن حملة ” خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا ” في موسمها الخامس.

وقد عبر حجاج بيت الله الحرام عن امتنانهم وشكرهم على الاهتمام والرعاية والضيافة الدائمة وحسن التوديع للحجاج والمعتمرين من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

يشار إلى أن الحملة تعكس صورة مشرقة لهذا الدين القويم بوسطيته واعتداله وانبثاق كل مناشط الحرمين الشريفين على ضوء العقيدة السمحة والاعتدال الذي تميزت به هذه الأمة إضافة إلى حسن التعامل مع حجاج بيت الله الحرام بكلمة طيبة وأخلاق قويمة وتعامل كريم.

ويأتي ذلك وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبد الرحمن السديس، ونائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ د. محمد الخزيم في تقديم أرقى الخدمات وأيسرها لحجاج بيت الله الحرام.​