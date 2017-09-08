حملة الاعتقالات تطال عصام الزامل لتعاطفه مع جهات خارجية

قامت الجهات الأمنية بالمملكة بتوقيف “عصام الزامل”، في ظل الحملة الكبيرة التي تقوم بها الجهات المعنية بالمملكة لتعقب الخلايا التي تنشط بالتجسس لصالح قوى أجنبية وفقا لبيان صادر عن رئاسة أمن الدولة.

وكان الزامل قد كتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اطالب معالي رجب طيب اردوغان، القائد الحقيقي للعالم الاسلامي بإيقاف الاجراءات الحقيرة ضد مواطني بعد الدول المسلمة المسافرين للغرب”.

وقال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن إيقاف الزامل جاء بسبب قيامه بإقامة دورة في القطيف تهدف إلى تريب رواد وسائل التواصل الاجتماعي على استخدام تلك المواقع.

من جانب آخر انتقد عدد من رواد تلك المواقع صمت الكثيرين عن تركيا التي اعتقلت عشرات الاف من شعبها، بينما هم الان ينتقدون الحملة التي تقوم بها الجهات المعنية ضد بعض الأشخاص المثيرين للجدل في المملكة.