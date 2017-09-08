 حملة الاعتقالات تطال عصام الزامل لتعاطفه مع جهات خارجية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 13 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بعد سحب قطر جنسية شيخ قبائل آل مرة.. خالد المري: الشيخ سعودي أبا عن جد وما عليها حسوفه جنسية قطر دراسة: الأسماك والثوم والمكسرات تحافظ على صحة الأمعاء وظائف نسائية شاغرة لدى هيئة الطيران المدني بالرياض حملة الاعتقالات تطال عصام الزامل لتعاطفه مع جهات خارجية إسطنبول مهددة بدمار هائل المملكة: توقيف «289» يمنياً تورطوا في جرائم الإرهاب «الشورى» يطالب بالمسارعة بتطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان مؤذنو المسجد الحرام يشاركون في توديع الحجاج جامعة الملك خالد تنظم ملتقى تواصل بالمملكة المتحدة أمانة الشرقية تحقق أكثر من 87% بمرصد مؤشر الخدمات الوطني ليسّر ألمانيا: الضغط الاقتصادي على تركيا «أتى بثماره» الأمين العام لمجلس أمناء برنامج فطن يشكر…تعليم الشرقية

حملة الاعتقالات تطال عصام الزامل لتعاطفه مع جهات خارجية

حملة الاعتقالات تطال عصام الزامل لتعاطفه مع جهات خارجية
المناطق-الرياض

قامت الجهات الأمنية بالمملكة بتوقيف “عصام الزامل”، في ظل الحملة الكبيرة التي تقوم بها الجهات المعنية بالمملكة لتعقب الخلايا التي تنشط بالتجسس لصالح قوى أجنبية وفقا لبيان صادر عن رئاسة أمن الدولة.

وكان الزامل قد كتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اطالب معالي رجب طيب اردوغان، القائد الحقيقي للعالم الاسلامي بإيقاف الاجراءات الحقيرة ضد مواطني بعد الدول المسلمة المسافرين للغرب”.

وقال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن إيقاف الزامل جاء بسبب قيامه بإقامة دورة في القطيف تهدف إلى تريب رواد وسائل التواصل الاجتماعي على استخدام تلك المواقع.

من جانب آخر انتقد عدد من رواد تلك المواقع صمت الكثيرين عن تركيا التي اعتقلت عشرات الاف من شعبها، بينما هم الان ينتقدون الحملة التي تقوم بها الجهات المعنية ضد بعض الأشخاص المثيرين للجدل في المملكة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>