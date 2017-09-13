 بعد سحب قطر جنسية شيخ قبائل آل مرة.. خالد المري: الشيخ سعودي أبا عن جد وما عليها حسوفه جنسية قطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 13 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بعد سحب قطر جنسية شيخ قبائل آل مرة.. خالد المري: الشيخ سعودي أبا عن جد وما عليها حسوفه جنسية قطر دراسة: الأسماك والثوم والمكسرات تحافظ على صحة الأمعاء وظائف نسائية شاغرة لدى هيئة الطيران المدني بالرياض حملة الاعتقالات تطال عصام الزامل لتعاطفه مع جهات خارجية إسطنبول مهددة بدمار هائل المملكة: توقيف «289» يمنياً تورطوا في جرائم الإرهاب «الشورى» يطالب بالمسارعة بتطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان مؤذنو المسجد الحرام يشاركون في توديع الحجاج جامعة الملك خالد تنظم ملتقى تواصل بالمملكة المتحدة أمانة الشرقية تحقق أكثر من 87% بمرصد مؤشر الخدمات الوطني ليسّر ألمانيا: الضغط الاقتصادي على تركيا «أتى بثماره» الأمين العام لمجلس أمناء برنامج فطن يشكر…تعليم الشرقية

بعد سحب قطر جنسية شيخ قبائل آل مرة.. خالد المري: الشيخ سعودي أبا عن جد وما عليها حسوفه جنسية قطر

بعد سحب قطر جنسية شيخ قبائل آل مرة.. خالد المري: الشيخ سعودي أبا عن جد وما عليها حسوفه جنسية قطر
المناطق - الرياض

أقدمت السلطات القطرية على سحب جنسية شيخ آل مرة طالب بن لاهوم بن شريم، وبرفقته نحو 55 من أفراد أسرته وقبيلته ومصادرة جميع ما يمتكله من حلال وأموال.

وعليه شهد الشيخ طالب وقوف ضخم وغير مسبوق للقبائل وشيوخها معه بعدما حاول حمد بن خليفته إهانته بسحب الجنسية عنه وعن 55 آخرين.

وكان الشيخ طالب بن لاهوم، ندد باستقواء الدوحة بإيران، معتبرا أنه تصرفا لا يقره عقل، لافتا إلى أن 60 دولة اجتمعت وأجمعت في السعودية على مكافحة الإرهاب، فيما كان تميم يرتمي في حضن داعم الإرهاب الأول والأكبر في العالم.

وعليه، كتب خالد المري حفيد الشيخ طالب، قائلا عبر حسابه في “تويتر”، “الشيخ سعودي اباً عن جد وجنسيته سعودية ومُقدر عند ولاة الأمر وماعليها حسوفه جنسية قطر ولا تعني له شيء”.

وأضاف “بن شريم سعودي أب عن جد وآل ثاني عطوه الجواز دون طلب منه وهذا شرف لهم وإذا مفكرين إن سحبه ورقة ضغط عليه فهم غلطانين”.

وبين أن الاتراك يعلمون جيداً تاريخ آل مره في الأحساء وتنكيلهم بجنود الآغا العثماني، لذلك لن يهنأ لهم بال إلا بطردهم من قطر.

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