بعد سحب قطر جنسية شيخ قبائل آل مرة.. خالد المري: الشيخ سعودي أبا عن جد وما عليها حسوفه جنسية قطر

أقدمت السلطات القطرية على سحب جنسية شيخ آل مرة طالب بن لاهوم بن شريم، وبرفقته نحو 55 من أفراد أسرته وقبيلته ومصادرة جميع ما يمتكله من حلال وأموال.

وعليه شهد الشيخ طالب وقوف ضخم وغير مسبوق للقبائل وشيوخها معه بعدما حاول حمد بن خليفته إهانته بسحب الجنسية عنه وعن 55 آخرين.

وكان الشيخ طالب بن لاهوم، ندد باستقواء الدوحة بإيران، معتبرا أنه تصرفا لا يقره عقل، لافتا إلى أن 60 دولة اجتمعت وأجمعت في السعودية على مكافحة الإرهاب، فيما كان تميم يرتمي في حضن داعم الإرهاب الأول والأكبر في العالم.

وعليه، كتب خالد المري حفيد الشيخ طالب، قائلا عبر حسابه في “تويتر”، “الشيخ سعودي اباً عن جد وجنسيته سعودية ومُقدر عند ولاة الأمر وماعليها حسوفه جنسية قطر ولا تعني له شيء”.

وأضاف “بن شريم سعودي أب عن جد وآل ثاني عطوه الجواز دون طلب منه وهذا شرف لهم وإذا مفكرين إن سحبه ورقة ضغط عليه فهم غلطانين”.

وبين أن الاتراك يعلمون جيداً تاريخ آل مره في الأحساء وتنكيلهم بجنود الآغا العثماني، لذلك لن يهنأ لهم بال إلا بطردهم من قطر.