 سفارة خادم الحرمين الشريفين توضح حقيقة مقتل سعودي في المغرب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 13 سبتمبر 2017 ميلاديا

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سفارة خادم الحرمين الشريفين توضح حقيقة مقتل سعودي في المغرب

سفارة خادم الحرمين الشريفين توضح حقيقة مقتل سعودي في المغرب
المناطق _ الرياض

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المغربية الدكتور “عبدالعزيز خوجة”، عدم صحة ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن مقتل شاب سعودي على أيدي مجموعة من المغاربة.
وقال الدكتور “عبدالعزيز خوجة” إن المقطع المصور لا يخصّ أي مواطن سعودي أو خليجي، مضيفاً أنها جريمة مغربية داخلية بين عدد من المغاربة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مقطعاً لشاب تم قتله وتقطيعه بساطور على يد مجموعة من الأشخاص، وزعم بعض النشطاء أن القتيل شاب سعودي، وهو ما نفته سفارة خادم الحرمين الشريفين في المغرب .

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