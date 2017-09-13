سياحية أملج تستعد للاحتفال باليوم الوطني 87

ترأس محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي اجتماع لجنة التنمية السياحية بحضور أعضائها في صالة الاجتماعات بالمحافظة صباح اليوم لمناقشة الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني في محافظة أملج ومركز الشبحة وقد خصص يوم السبت الثالث من شهر محرم لعام 1439هـ لإقامة الاحتفال في الشبحة ويوم الاثنين 5/1/1439هـ احتفال محافظة أملج وتجري الاستعدادات على قدم وساق للتحضير لهذين الإحتفالين بالتعاون مع بلديتي املج والشبحة ومن ابرز البرامج التي تقدم في احتفال اليوم الوطني باملج اوبريت وطني يشارك فيه عدد من الفرق الفنية بالعروض المختلفة اضافة الى مشاركة الطفل وعدد من المشاركات المتنوعة ويكون على مسرح مفتوح في منتزه الدقم ، وفي الشبحة سيكون هناك مسيرة تقام عصر السبت وفعاليات السوق الشعبي وفي المساء يقام على مسرح حديقة الاحتفالات بالشبحة عمل مسرحي يحاكي الماضي ماقبل وبعد اليوم الذي وحد فيه المؤسس أرجاء البلاد تحت راية واحدة وأعمال إنشادية وطنية يقدمها طلبة الثانوية بالاضافة الى المشاركات المتنوعة.