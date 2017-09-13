نائب أمير عسير ينقل تعازي القيادة لأسر عدد من المتوفين والمصابين من رجال الأمن بالمنطقة

نقل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير خلال اتصالات هاتفية اليوم تعازي القيادة الرشيدة لأسر المتوفين والمصابين من رجال الأمن في الحادث المروري الواقع بطريق بيشة , وراح ضحيته وفاة وإصابة عدد من رجال الأمن .

وأعرب سمو نائب أمير منطقة عسير لأسر المتوفين والمصابين عن صادق الدعاء بالشفاء العاجل للمصابين وان يسكن المتوفين فسيح جناته , مبينا سموه لأسر المتوفين والمصابين أننا نسجل فخرنا واعتزازنا بما قدمه ويقدمه رجال الأمن لخدمة دينهم ووطنهم .

من جهتهم عبّر ذوو المتوفين والمصابين عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة

على مواساتهم , مؤكدين أن ذلك ليس بمستغرب عليهم , مبينين أن أبنائهم رهن الإشارة في أي وقت للدفاع عن هذا الوطن الغالي .