 نائب أمير عسير ينقل تعازي القيادة لأسر عدد من المتوفين والمصابين من رجال الأمن بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 13 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7379.62 نقطة وحدة الخدمات النسائية ببلدية الخرج تطبق الغرامات على عدد من المنشآت النسائية نائب أمير عسير يستقبل معالي رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة أمير القصيم يستقبل العساف بمناسبة تعيينه وكيلاً لمحافظة الرس فريق الخرمة التطوعي في زيارة لجمعية البر الخيرية نائب أمير عسير ينقل تعازي القيادة لأسر عدد من المتوفين والمصابين من رجال الأمن بالمنطقة سياحية أملج تستعد للاحتفال باليوم الوطني 87 سفارة خادم الحرمين الشريفين توضح حقيقة مقتل سعودي في المغرب نائب أمير منطقة مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد سلطان كردي مستشار خادم الحرمين الشريفين يلتقي مدير جامعة أم القرى بجدة عمادة القبول والتسجيل بأم القرى تمدد فترة الحذف والإضافة إلى غرة محرم 1439هـ فنانة سعودية تستثمر النحت والمجسمات في إيصال سماحة الإسلام ضمن مهرجان صيف الشرقية 38

نائب أمير عسير ينقل تعازي القيادة لأسر عدد من المتوفين والمصابين من رجال الأمن بالمنطقة

نائب أمير عسير ينقل تعازي القيادة لأسر عدد من المتوفين والمصابين من رجال الأمن بالمنطقة
المناطق _ عسير

نقل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز  نائب أمير منطقة عسير خلال اتصالات هاتفية اليوم تعازي القيادة الرشيدة لأسر المتوفين والمصابين  من رجال الأمن في الحادث المروري الواقع بطريق بيشة , وراح ضحيته وفاة وإصابة عدد من رجال الأمن .

وأعرب سمو نائب أمير منطقة عسير لأسر المتوفين والمصابين عن صادق الدعاء بالشفاء العاجل للمصابين وان يسكن المتوفين فسيح جناته , مبينا سموه لأسر المتوفين  والمصابين أننا نسجل فخرنا واعتزازنا بما قدمه  ويقدمه رجال الأمن لخدمة دينهم ووطنهم  .

من جهتهم عبّر ذوو المتوفين والمصابين عن شكرهم  وتقديرهم للقيادة الرشيدة

 على مواساتهم , مؤكدين أن ذلك ليس بمستغرب عليهم , مبينين أن أبنائهم رهن الإشارة في أي وقت للدفاع عن  هذا الوطن الغالي .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>