فريق الخرمة التطوعي في زيارة لجمعية البر الخيرية

قام فريق الخرمة التطوعي بزيارة إلى جمعية البر الخيرية بمحافظة الخرمة حيث تم الإلتقاء برئيس الجمعية فضيلة الشيخ / سعد بن هويدي الدوسري بحضور نائب الرئيس الأستاذ / فايز بن فواز الوزيلع وحضورالمدير التنفيذي فضيلة الشيخ / محمد بن سعد العبنق ،بتواجد الإعلامي /مناحي بن مداد ( سناب صوت الخرمة ) حيث رحب رئيس الجمعية بالجميع وعبر عن إعجابه بما يقوم به فريق الخرمة التطوعي من مجهودات تطوعية في سبيل خدمة المجتمع والرقي به، وذكر بأن الجمعية تدعم جميع مبادرات الفريق ، وجميع ما يخدم الشباب في المحافظة ويعود عليهم بالنفع، بما يحقق رؤية دولتنا الغالية ، ورؤية وزارة العمل في دعم الشباب بنشر ثقافة العمل التطوعي ،يذكر إن جمعية البر الخيرية بمحافظة الخرمة هي الراعي الرسمي لمبادرة فريق الخرمة التطوعي السنوية ( استقبال ضيوف الرحمن ) لعام 1438هـ .

وعبر مشرف فريق الخرمة التطوعي الأستاذ / نايف بن جبر بن جليدان عن شكره وتقديره على دعم الجمعية المتواصل لمبادرات الشباب في المحافظة، ورعايتهم الرسمية لمبادرة الفريق السنوية ( استقبال ضيوف الرحمن ) لعام 1438هـ .

يذكر بأن جمعية البر لها جهود بارزة وواضحة في خدمة المحتاجين في المحافظة بكل خصوصية ومهنية، من حيث إعانة الفقراء واليتامى والمطلقات ودعمهم بما يكفل لهم حياة كريمة ، حيث يتوفر معامل للحاسب الألي واللغة الإنجليزية لتعليم أبناء المسفيدين (مجاناً) لإعانتهم على التفوق دراسياً.

وصرح فضيلة الشيخ سعد بن هويدي بأن الجمعية تعمل الآن على أربع مشاريع مهمة بالإضافة للمشاريع المستمرة طوال السنة الأول / إنشاء القسم النسائي للجمعية وتم الانتهاء منه وسوف يفتتح خلال الأيام المقبلة ، حيث يعمل به باحثات اجتماعيات وموظفات إداريات ومتطوعات يختص بخدمة المستفيدات والتواصل معهن وخدمتهم في منازلهن عبر الزيارات الميدانية أو عن طريق الجوال وذلك بعد تسجيل أسمائهم في سجلات الجمعية ، الثاني / روضة جمعية البر للأطفال وتم الانتهاء من جميع التصاريح اللازمة لافتتاحها ، الثالث / الحقيبة المدرسية لأبناء المستفيدين واليتامى ، الرابع / كسوة الشتاء وكذلك للمستفيدين المسجلين في الجمعية والمحتاجين .