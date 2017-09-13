 أمير القصيم يستقبل العساف بمناسبة تعيينه وكيلاً لمحافظة الرس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 13 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يستقبل العساف بمناسبة تعيينه وكيلاً لمحافظة الرس

أمير القصيم يستقبل العساف بمناسبة تعيينه وكيلاً لمحافظة الرس
المناطق _ بريدة

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بما تحظى به منطقة القصيم من رعاية من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظهم الله ـ مشيراً إلى أن ما تشهده محافظة الرس ونظيراتها بالمنطقة من نمو وازدهار في كافة الأصعدة ، في ظل ما وفرته القيادة الرشيدة من إمكانيات ودعم لا محدود لدعم مسيرة التنمية والنماء في البلد المعطاء.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم الأربعاء ، محافظ الرس محمد بن عبدالله العساف ، يرافقه وكيل المحافظة بدر بن محمد العساف ، بمناسبة تعيينه وكيلاً للمحافظة.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة القصيم بوكيل المحافظة ، متمنياً له التوفيق والسداد ، حاثاً إياه على بذل المزيد من العمل والرقي بالخدمات المقدمة في مجال عمله لخدمة أهالي محافظة الرس والمراكز التابعة لها.

من جهته عبر وكيل محافظة الرس بدر العساف عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم  على حسن الاستقبال والاستماع إلى توجيهاته السديدة ، معرباً عن بالغ اعتزازه وامتنانه بهذه الثقة الغالية , سائلاً الله العلي القدير العون والتوفيق فيما كلف به ، مستشعراً عظمة المسؤولية وتشريفها في خدمة الدين ثم الملك والوطن ، وأن يكون عند حسن الظن ، لتحقيق التطلعات وإكمال مسيرة البناء والعطاء مع زملائه منسوبي محافظة الرس في بذل المزيد لخدمة المواطنين والمقيمين في المحافظة.

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