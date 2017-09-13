نائب أمير عسير يستقبل معالي رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير اليوم بمكتبه بالإمارة معالي رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة عسير الدكتور إبراهيم بن يحي عطيف ، الذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

وفي بداية اللقاء رحب سمو نائب أمير منطقة عسير بمعالي الدكتور عطيف ’ مبينا أن ما تعيشه المملكة من أمن واستقرار لن يستطيع أي عدو زعزعته فأبناء الشعب السعودي النبيل يقف صف واحد خلف قيادتنا الرشيدة , , كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بفرع النيابة العامة بالمنطقة.

وفي نهاية اللقاء قدم معالي الدكتور إبراهيم عطيف شكره وتقديره لسمو الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز على حسن الاستقبال وتوجيهاته سموه السديدة .