وحدة الخدمات النسائية ببلدية الخرج تطبق الغرامات على عدد من المنشآت النسائية

ضمن الحملات المكثفة لوحدة الخدمات النسائية ببلدية محافظة الخرج على المشاغل والمراكز النسائية والمنشآت النسائية ، تم تطبيق الغرامة بحدها الأعلى على مجموعة من المشاغل والمراكز التجارية وذلك لوجود مواد منتهية الصلاحية ومواد مجهولة المصدر والتي تشكل خطورة على الإستخدام الآدمي وكذلك لتدني مستوى النظافة وسوء تخزين المواد الغذائية والإستخدام المواد ذات الإستداعاءت الطبية بدون أي تراخيص وكذلك تطبيق الغرامات البلدية لتشغيل عمالة غير مصرح لهم بالعمل وعدم وجود شهادات صحية خلال أيام العيد في المشاغل النسائية وذلك ضمن لائحة الجزاءات والغرامات .

هذا وقد بين رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري استمرار الجولات التفتيشية على المنشآت النسائية للتأكد من تطبيق الشروط والضوابط البلدية ومتابعة كل ما يتم تقديمه للمستهلك من مواد وأدوات وخصوصا التي تشكل الخطورة فيها على الاستخدام الغير النظامي .