 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7379.62 نقطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 13 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7379.62 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7379.62 نقطة
المناطق _ الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 20.36 نقطة ليقفل عند مستوى 7379.62 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.8 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 131 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 73 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات عناية, وسوليدرتي تكافل, والخليجية العامة, وساب للتكافل, والأهلية الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات المراعي, وصافولا, وأمانة للتأمين, والطيار, والبحر الأحمر, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 1.56% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء, والمراعي, ودار الأركان، وكيان السعودية، وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات المراعي, والإنماء, وسابك, والراجحي، أمانة للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 102.73 نقطة ليقفل عند مستوى 3358.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 141 ألف سهم تقاسمتها 243 صفقة.

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