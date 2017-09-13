أمير القصيم: القيادة تفخر بالتعليم ومنسوبيه وتضع ثقتها فيهم لبناء الأجيال

حث صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، جميع منسوبي التعليم بالمنطقة على مضاعفة الجهود والعمل على الارتقاء بهذا القطاع الهام الذي يخدم أبناء وبنات المنطقة ، والعمل على مواكبة الجهود التي تبذل لتوفير كافة المرافق والخدمات والتجهيزات التي تخدم جميع الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية ، مؤكداً على أهمية توجيه النشء إلى مكارم الأخلاق وإثراء الروح الوطنية وحب الوطن والانتماء إليه ، مؤكداً سموه أن التعليم مهنة نبيلة ورسالة سامية ، لها أبلغ الأثر في المجتمع ، وأن القيادة تفخر دوماً بالتعليم ومنسوبيه وتضع ثقتها فيهم ببناء أجيال تواصل السير في طريق التنمية والحضارة ، مشيراً إلى أن لهم أهمية في موقعهم بإطار تربية النشء وما يتواكب ودورهم في المنظومة التنموية والحضارية والوطنية.

ونوه سمو أمير منطقة القصيم بما توليه الحكومة الرشيدة ـ أيدها الله ـ ، من اهتمام ودعم بقطاع التعليم للرقي بمستوى أبناء الوطن بما يعود عليه بالنفع والفائدة ويكونوا لبنة صالحة لأنفسهم ووطنهم ، لافتاً إلى أن التعليم مرتكز أساس في تطور الدول ، مشدداً سموه على أهمية توجيه الطلاب التوجيه السليم والحرص عليهم وتوعيتهم من الأفكار الهدامة والمنحرفة ، مثنياً على دور الإدارة العامة ومنسوبيها في العملية التعليمية ، مؤكداً على أهمية الاستعداد الجيد لبداية عام دراسي جديد ، ينتظم فيه الطلاب والطالبات في مدارسهم ، ويزاول مسئولو التعليم والمعلمون والمعلمات مهامهم التعليمية والتربوية ، مشيداً بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم لأهميته في العملية التنموية في بلادنا الغالية.

جاء ذلك خلال لقاء سمو أمير منطقة القصيم ، اليوم الأربعاء بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، مدير عام التعليم في القصيم عبدالله الركيان ، ومديري إدارات التعليم بمحافظة عنيزة ، والرس ، والمذنب ، والبكيرية ، ومديري المكاتب التابعة للإدارة بالمنطقة، الذين تشرفوا بالسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك ، حيث اطلع سمو أمير القصيم خلال اللقاء على استعدادات إدارة التعليم بالمنطقة للاحتفاء باليوم الوطني للمملكة الذي سيشارك فيه جميع منسوبي التعليم ، ودورهم في بناء جيل صالح يحمل المواطنة الصادقة محصناً ضد الأفكار الموبؤة.

وقدم مدير عام تعليم القصيم عبدالله الركيان ، التهاني لسمو أمير القصيم على نجاح حج هذا العام ، والدور الكبير الذي قدمته وبذلته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ أيدها الله ـ في سبيل خدمة ضيوف الرحمن ، مؤكداً أن منسوبي ومنسوبات التعليم سيقفون سداً منيعاً لكل من يحاول النيل من أمن الوطن ومكتسباته واستقراره ، مجدداً أمام سموه العهد بمحاربة الفكر الضال والمنحرف والسعي لكشف شبهاته ، مطمئناً سموه باكتمال الاستعدادات لبداية العام الدراسي الجديد ، رافعاً خالص الشكر والتقدير لسمو أمير القصيم على توجيهات الكريمة التي ستكون إن شاء الله منهاجاً يسلكه جميع منسوبي التعليم في المنطقة.