صحة تبوك تناقش الخطط المستقبلية للمشاريع الصحية وتطوير أداء المستشفيات

أوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي أن واقع الخدمات الصحية بمنطقة تبوك يشهد تطوراً كبيراً سواء على مستوى المنشآت الصحية أو العاملين فيها لتواكب ما تشهده المملكة من تطور كبير في جميع المجالات. مشيرا الى ان برنامج التحول الوطني 2020 خير دليل على اهتمام القيادة الرشيدة إلى توفير رعاية صحية متكاملة مقدمه للمواطنين ترتقي لأرفع المعايير الدولية وهو ما حرصت عليه وزارة الصحة كجزء من مبادرات برنامج التحول الوطني 2020.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور الغامدي بالمساعدين ومدراء المستشفيات بمنطقة تبوك صباح اليوم بمقر ادارة القيادة والتحكم بمستشفى الملك خالد . مؤكدا خلال الاجتماع على أن هذا التطور في الخدمات الصحية يجب أن يدعو الجميع الى شحذ الهمم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في كافة المرافق الصحية والعمل على تذليل المعوقات التي من شأنها التأثير على سير العمل , ودعا الدكتور الغامدي المجتمعين الى تكثيف الزيارات الميدانية والالتقاء بالعاملين بشكل دوري وحثهم على بذل المزيد من الجد والاجتهاد في خدمة المرضى . مشيراً الى ان المتابعة المستمرة للمؤشرات الاحصائية للأداء في كافة الأعمال الطبية والفنية والادارية للمنشأة الصحية من شأنه يساهم في تطوير العمل وتجويد الخدمة الصحية .

كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من النقاط الهامة في الخطط المستقبلية للمشاريع وتلبية حاجات مستشفيات المنطقة العلاجية والإسعافيه والوقائية التي سيتم العمل عليها بمشيئة الله .