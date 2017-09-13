 نائب أمير الجوف يستقبل موظفين الإمارة وبادلهم التهنئة بالعيد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 13 سبتمبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير الجوف يستقبل موظفين الإمارة وبادلهم التهنئة بالعيد

نائب أمير الجوف يستقبل موظفين الإمارة وبادلهم التهنئة بالعيد
المناطق _ عبدالعزيز الحموان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بصالة الاستقبال بديوان الإمارة اليوم وكلاء وموظفين الإمارة بادلهم خلالها التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك, داعياً سموه الله أن يتقبل من الحجيج حجهم وصالح أعمالهم.

وبعد أن رحب سموه بالجميع قال ” علينا جميعاً واجبات تجاه هذا الوطن والكل مطالب بتأدية هذا الواجب ولنعمل جميعاً بكل جد واجتهاد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر ، وإمارة المنطقة تعمل ضمن إدارات المنطقة ونتطلع أن تكون الأولى ضمن مناطق المملكة التي تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 “.

كما حث سمو نائب أمير منطقة الجوف الجميع على تأدية واجباتهم الوظيفية كل فيما أوكل إليه من أعمال ، مبدياً في الوقت ذاته استعداد سموه لاستقبال أية ملاحظات أو مطالب من قبل الموظفين ، متوسماً سموه بالجميع العمل الدءوب في ظل ما وفرته حكومتنا الرشيدة من تجهيزات وإمكانيات .

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