السفير اليمني لدى المملكة يرحب بقرار منح الإقامة النظامية لحاملي هوية زائر من موطني بلاده

ثمن سفير اليمن لدى المملكة العربية السعودية الدكتور شائع محسن الزنداني بإعلان وزارة الداخلية في المملكة منح اليمنيين حاملي هوية زائر إقامة نظامية تمكنهم من العمل بصورة طبيعية وقانونية.

وأكد السفير اليمني أن هذا القرار يعد امتداداً للدعم الأخوي الذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لليمنيين في مختلف المجالات، وسيستفيد منه عشرات آلاف من اليمنيين المقيمين في المملكة بهوية زائر وسيمكنهم من حرية التنقل بين المملكة وبلدهم اليمن أو أي بلد آخر.

وأهاب السفير الزنداني بالمواطنين اليمنيين المقيمين في المملكة الذين يحملون هوية زائر إلى سرعة الاستفادة من القرار.