فيسبوك تعترف رسميا بـ”تدخل” روسيا في الانتخابات الأميركية المناطق _ وكالات

اعترفت شركة فيسبوك أن بعض الإعلانات التي اشتراها الروس على فيسبوك العام الماضي روجت لمناسبات خلال حملة انتخابات الرئاسة الأميركية مما يشير إلى أن التدخل المزعوم قبل الانتخابات التي جرت في 2016 تجاوز وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت فيسبوك في بيان إن إغلاقها ما وصفته الشركة الأسبوع الماضي بصفحات تابعة للروس تضمن وقف “العديد من المناسبات التي تم الترويج لها”. وامتنعت فيسبوك عن إعطاء تفاصيل تلك المناسبات. كانت فيسبوك وهي أكبر شبكات التواصل الاجتماعي في العالم قد قالت الأسبوع الماضي إن عملية من المرجح أن مقرها روسيا وضعت آلاف الإعلانات الأميركية التي تضمنت آراء مثيرة للانقسام بشأن موضوعات مثل الهجرة والعرق وحقوق المثليين على الموقع خلال فترة عامين حتى مايو أيار 2017. وقالت فيسبوك إنها ستواصل التعاون مع السلطات الأميركية إذا اقتضت الضرورة. ونفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن تدخل حكومته في الانتخابات الأميركية.