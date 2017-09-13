 فخر الجوف يتم استعداداته للدوري ويحشد جماهيره لمباراة الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 13 سبتمبر 2017 ميلاديا

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فخر الجوف يتم استعداداته للدوري ويحشد جماهيره لمباراة الوطني

فخر الجوف يتم استعداداته للدوري ويحشد جماهيره لمباراة الوطني
المناطق _ الجوف
انهى نادي العروبة استعداداته لانطلاقة
الموسم الرياضي وذلك بعد أن قام بمعسكر أعداد للفريق الاول في دولة تركيا استغرق عشرون يوماً بقيادة مدرب الفريق الكابتن/ بيرم مختاري ركز فيه على زيادة الجانب اللياقي والفني للفريق حيث أقام عدة مباريات ودية هناك .
وقد دعمت إدارة النادي الجديدة بقيادة الاستاذ/ مونس بن سحم الضوي الفريق بالعديد من الأسماء البارزة لتقوية صفوف الفريق كالاعب موسى الشمري وسالم الخيبري وحسن صندل وبندر العنزي ومحمد رواف وكذلك تم التعاقد مع لاعبين محترفين برازيلي وغاني ولاعب مواليد من الجنسية اليمنية .
وقد أتم النادي شروط التسجيل لدى رابطة المحترفين لدوري الدرجة الأولى وبذلك أمكن الفريق خوض أولى مباريات الدوري أمام شقيقه نادي الوطني من تبوك في ملعبه بسكاكا الجوف يوم الاربعاء 1438/12/22 الساعة الرابعة وعشر عصراً وهو في أتم استعداد كامل لها .

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