 “ساما” توقف شركة رؤية الوسيط لوساطة التأمين عن ممارسة نشاطها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 13 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“ساما” توقف شركة رؤية الوسيط لوساطة التأمين عن ممارسة نشاطها

“ساما” توقف شركة رؤية الوسيط لوساطة التأمين عن ممارسة نشاطها
المناطق - الرياض

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن إيقاف شركة رؤية الوسيط لوساطة التأمين عن ممارسة أي نشاط في قطاع التأمين اعتبارًا من تاريخ 22 / 12 / 1438هـ الموافق 13 / 9 / 2017م.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن الإيقاف جاء لاستمرار الشركة في عدم التزامها بشكل كامل بالمتطلبات النظامية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية واللوائح الأخرى ذات العلاقة وبالتعليمات الصادرة عن المؤسسة، واستنادًا على المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مؤكدة أنه لن يتم النظر في رفع الإيقاف حتى يتبيّن للمؤسسة قيام الشركة بتصحيح تلك المخالفات.
وأكدت في ختام البيان أن القرار يأتي في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية ومنع أي ممارسات غير نظامية في قطاع التأمين.

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