رئيس الأهلي: الكل مسؤول عن الخروج.. وعودتنا أمام النصر

أعرب الأمير فهد بن خالد عن أسفه لخروج الأهلي من دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا أمام بيرسيبوليس الإيراني يوم الثلاثاء، مؤكداً بأن عودة الفريق ستكون أمام النصر في الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي.

ونشر أهلي جدة تصريحاً لرئيسه عبر حسابه في “تويتر” قال فيه: لسنا راضين عن المستوى أو النتيجة، الجميع يتحمل مسؤولية من إدارة وجهاز فني وإداري ولاعبين، ولا عذر للخسارة ونشعر جميعا بمرارة الخروج بهذا الشكل غير المقبول إطلاقا.

واختتم حديثه قائلا بأن الفوز على النصر سيساعد في العودة إلى الطريق الصحيح: علينا جميعا التركيز في المواجهات الهامة المقبلة للفريق والتي ستبدأ بمواجهة النصر الأحد المقبل ضمن دوري جميل للمحترفين، وتصحيح الأخطاء وعلى الجميع تحمل المسئولية كاملة احتراما للكيان والجماهير.