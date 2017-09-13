 مدير عام تعليم الرياض يناقش الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 13 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مدير عام تعليم الرياض يناقش الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي

مدير عام تعليم الرياض يناقش الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي
المناطق - الرياض
رأس المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبد الله بن محمد المانع جلسة مجلس الشؤون التعليمية (بنين)بمبنى الإدارة في شارع الجامعة وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ محمود بن عبد الله القويحص ومدير إدارة الإشراف التربوي الأستاذ خالد الدوسري ومدراء مكاتب التعليم التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حيث أكد المانع على البداية الجادة للعام الدراسي الجديد الذي سينطلق مطلع الأسبوع القادم والذي يشهد عودة أكثر من مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة مشددًا على ضرورة اكتمال كافة التجهيزات والخدمات لأبنائنا الطلاب وسرعة استلام المباني الجديدة الجاهزة من المقاولين و زيارة المشرفين الميدانيين للمدارس من أول يوم دراسي وكتابة تقارير عن سير العملية التعليمية والزيارات شاملة للمدارس الحكومية والأهلية والأجنبية .
وتم خلال الاجتماع استعراض محاوره ابتداء بنتائج تحليل سوات للمكاتب في ضوء ما تم رصده من قبل المكاتب ومناقشة إجراءات قبول الطلاب وتفعيل الأسبوع التمهيدي بالمرحلة الابتدائية وأسبوع التطوير المهني للمعلمين كما تم التأكيد على متابعة الانضباط المدرسي .
أيضا تم خلال الاجتماع الإشارة إلى اليوم الوطني من خلال التأكيد على تفعيل برنامج الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية ومتابعة تفعيلها في جميع المدارس .
كما تم خلال الجلسة حوار مفتوح لمناقشة بعض المعوقات التي تواجه المكاتب التعليمية.

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