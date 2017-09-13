 العواد تثمن تميز تعليم تبوك في برنامج “سفراء العزم “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 13 سبتمبر 2017 ميلاديا

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العواد تثمن تميز تعليم تبوك في برنامج “سفراء العزم “

العواد تثمن تميز تعليم تبوك في برنامج “سفراء العزم “
المناطق - منى الريس
أشادت وكيل الوزارة للتعليم د. هيا بنت عبدالعزيز العواد بما قدمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك من فعاليات نوعية ومميزة ضمن  برنامج ” سفراء العزم ” في مرحلته الثالثة والتي أشرفت على تنفيذها إدارة التوجية والإرشاد بتعليم تبوك .
جاء ذلك في خطاب شكر وتقدير من وكيل الوزارة للتعليم تلقاه مدير عام التعليم المكلف بمنطقة تبوك إبراهيم العُمري .
هذا وكانت إدارة تعليم تبوك قد استضافت الشهر المنصرم وفد “سفراء العزم ” من إدارة تعليم صبيا بمنطقة جازان وذلك ضمن مبادارت وزارة التعليم واهتمامها بأبناء وبنات شهداء الواجب في الحد الجنوبي .

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