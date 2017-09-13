 أمير الباحة يكرم سياحة الباحة لدعمها مهرجان الرمان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 13 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير الباحة يكرم سياحة الباحة لدعمها مهرجان الرمان

أمير الباحة يكرم سياحة الباحة لدعمها مهرجان الرمان
المناطق - الباحة
كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة وذلك لدعمها لمهرجان الرمان جاء ذلك خلال افتتاح سموه لمهرجان الرمان في نسخته السادسة
وتسلم التكريم من أمير منطقة الباحة مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني امين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة  زاهر محمد الشهري والذي أكد حرص السياحة على دعم مثل هذه الفعاليات كون هذا المهرجان يعد من المهرجانات الواعدة والنوعية التي يمكن مع الشركاء من القطاعين العام والخاص تطويرها في الاعوام القادمة لتصبح من اهم الفعاليات على مستوى المملكة، ويساهم في تحقيق عدد من المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجتمعات المحلية بمنطقة الباحة. مبينا بأن هذا الدعم يأتي بتوجيهات من صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، ويشتمل الدعم المقدم من الهيئة على الدعم المالي والفني للمهرجان، إضافة إلى المساهمة في تسويق المهرجان من خلال قنوات التسويق المتعددة في الهيئة والتي تشمل المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ومراكز المعلومات ومركز الاتصال السياحي (19988).

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