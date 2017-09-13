 مدارس تبوك تستقبل 200 ألف طالب وطالبة مع بداية العام الدراسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 13 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مدارس تبوك تستقبل 200 ألف طالب وطالبة مع بداية العام الدراسي

مدارس تبوك تستقبل 200 ألف طالب وطالبة مع بداية العام الدراسي
المناطق - تبوك
ينتظم أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في مقاعدهم الدراسية في أكثر من 1200 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية بمنطقة تبوك صباح الأحد المقبل بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية.
وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري أن كافة الإدارات ومكاتب التعليم في المنطقة تواصل عملها الجاد وجهودها المكثفة لتهيئة المتطلبات الدراسية المناسبة لكافة الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية، وتلبية احتياجاتهم مع بدء الحصص الدراسية منذ اليوم الأول.
وأكد “العُمري” أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك هيأت المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات من خلال لجنة الاستعداد التي تشرف على المهام الإدارية والميدانية وستقوم لجان إشرافيه بجولات على المدارس للاطمئنان على سير الدراسة وتقديم ما تحتاجه المدارس من خدمات في المجال الفني والمهني فيما ستبدأ المدارس في تسليم الطلاب والطالبات المقررات الدراسية لهذا العام بعد اكتمال وصولها وترحيلها فوق جدولة منتظمة.
واختتم مدير التعليم حديثه مؤكدا أن إدارة تعليم تبوك أعدت برامج متخصصة تشتمل على الأسبوع التمهيدي والذي يستهدف الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي لتهيئتهم ومساعدتهم على التكيف، إضافة لبرامج قائمة لحل المشكلات للمرحلتين المتوسطة والثانوية والإشراف المباشر على كثافة وتوزيع الطلاب على الفصول الدراسية مع التأكيد على مراعاة الفروق الفردية خلال عملية التوزيع وتطبيق لائحة السلوك والمواظبة التي تعني بالانضباط المدرسي من أول يوم دراسي متمنياً للجميع عاماً دراسياً حافلاً بالجد والمثابرة.

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