أمير الشرقية يؤكد على دعم هوايات الشباب تحقيقاً لرؤية المملكة2030

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أمس الأربعاء فعاليات مهرجان السيارات المعدلة “إيست كاستم” ‏وذلك على أرض معارض الظهران الدولية “أكسبو” بمشاركة 150 سيارة معدلة ودراجات نارية من داخل المملكة ودول الخليج التي شكلت مجتمعة واحدة من أبرز وأضخم الفعاليات الشبابية في المنطقة.

وفور وصول سموه تجول في ارجاء المعرض واستمع ‏لشرح من قبل المشاركين‏ وسط حضور عدد كبير من المسؤولين ومحبي ‏رياضة السيارات والمهتمين بها، ‏كما اطلع سموه على برنامج الفعاليات التي تستمر حتى يوم السبت القادم,

وأبدى سمو أمير المنطقة الشرقية اعجابه بما شاهده من تجمع شبابي منظم، وقال: بأن هذا التنظيم يعكس ما يملكه الشباب السعودي من إمكانيات في صناعة ومهارات تعديل السيارات واعتمادهم على أنفسهم وهذا دليل على ابداع الشباب السعودي في كل المجالات وحصولهم على مراكز وجوائز عالمية متقدمة في هذا المجال، وستكون رؤية المملكة 2030 داعمةً لهم بإذن الله من خلال أندية الهواة التي ستدعم هوايات الشباب السعودي، وستوفر لهم البيئة المناسبة لممارستها، وفق تعليمات السلامة، مشيراً سموه في الوقت ذاته إلى أهمية تطويع الآلة لتكون استخداماتها متماشية مع سلامة متسخدميها، وأن يحرص المهتمين بتعديل السيارات على ممارسة هوايتهم في الأماكن المعدة لذلك، وفق التنظيمات المعدة من الجهات المشرفة، مع الحرص على التزامهم بتعليمات السلامة، مشدداً سموه على ضرورة أن تتم التعديلات من قبل المختصين، وأن لا تؤثر هذه التعديلات على سلامة قائدي المركبات، أو تكون ذات أضرار بيئية.

من جانبه أكد المشرف العام على المهرجان عبدالعزيز الشهري، أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية للمهرجان وتشريفه لنا بافتتاحه، هي رسالة تجسد أبوية المسؤول حين يتفاعل مع اهتمامات الشباب، ودعم سموه للشباب الهواة على ممارسة هواياتهم والاستفادة من طاقاتهم فيما يعود بالنفع عليهم، مبينا بأن مهرجان “إيست كاستم” ‏ ‏استقطب عدد كبير من شباب المملكة ودول الخليج العربي، ‏لافتاً إلى أن المهرجان سيتخلله العديد من الفعاليات ‏المتنوعة التي تبرز المهارات الشبابية في جانب السيارات المعدلة والدراجات النارية بأنواع مختلفة.

وبين الشهري بأن البرنامج يستمر أربعة أيام خلال الفترة من 13 – 16 من الشهر الجاري بفعاليات متنوعة بين عرض السيارات الرياضية المعدلة والدراجات النارية وسيارات الدفع الرباعي كما سيتم تخصيص يوم لسيارات الكلاسيك فيما يشمل برنامج المهرجان اليومي على بطولة لـ”الدرافت” والتي يشرف عليها الاتحاد السعودي للرياضات وعروض سيارات الهدروليك فيما خصصت حلبة داخلية لعروض سيارات “الريموت كنترول” لافتاً في الوقت ذاته إلى أن المهرجان سيقام على أرض مساحتها 27 ألف متر مربع بمعارض الظهران الدولية “أكسبو” في الصالات الداخلية والساحات الخارجية.



