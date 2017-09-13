 مدير التعليم يطلع على برامج التطوير المهني للمعلمين بتبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 13 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مدير التعليم يطلع على برامج التطوير المهني للمعلمين بتبوك

مدير التعليم يطلع على برامج التطوير المهني للمعلمين بتبوك
المناطق - منى الريس
اطلع المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العـمري اليوم على البرامج التدريبية المنفذة في مركز التدريب التربوي بتبوك والتقى بالمدربين وشاغلي الوظائف التعليمية المتدربين ضمن خطة إدارة التدريب والابتعاث بتعليم تبوك ضمن تأهيل الكوادر التعليمية من مشرفين تربويين وقادة مدارس ومعلمين.
وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث أمين غليله أن خطة البرامج التدريبية لأسبوع التهيئة تشمل على برامج نوعية وذات كفاءة وجودة عالية من أجل رفع كفاءة من يعمل بالميدان من مشرفين وقادة مدارس ومعلمين والذي سوف ينعكس بدوره على المخرجات التعليمية ومن جهته ثمن مدير التعليم الجهود المبذولة من إدارة التدريب والابتعاث
داعياً إلى تفعيل البرامج التدريبية باستمرار خلال العام الدراسي الجديد.

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