مدير التعليم يطلع على برامج التطوير المهني للمعلمين بتبوك

اطلع المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العـمري اليوم على البرامج التدريبية المنفذة في مركز التدريب التربوي بتبوك والتقى بالمدربين وشاغلي الوظائف التعليمية المتدربين ضمن خطة إدارة التدريب والابتعاث بتعليم تبوك ضمن تأهيل الكوادر التعليمية من مشرفين تربويين وقادة مدارس ومعلمين.

وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث أمين غليله أن خطة البرامج التدريبية لأسبوع التهيئة تشمل على برامج نوعية وذات كفاءة وجودة عالية من أجل رفع كفاءة من يعمل بالميدان من مشرفين وقادة مدارس ومعلمين والذي سوف ينعكس بدوره على المخرجات التعليمية ومن جهته ثمن مدير التعليم الجهود المبذولة من إدارة التدريب والابتعاث

داعياً إلى تفعيل البرامج التدريبية باستمرار خلال العام الدراسي الجديد.