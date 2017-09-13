تعليم تبوك والتدريب التقني يبحثان برنامج التعليم بالتدريب

التقى المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري بمكتبه ظهر اليوم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك م. فهد بن دخيل الله المطيري ومسؤول برنامج التكامل بين التعليم والتدريب أحمد بن سالم الحداد بحضور مساعد المدير العام لشؤون تعليم البنين ماجد بن عبدالرحمن القعير وناقش اللقاء سبل إنجاح برنامج التكامل بين التعليم والتدريب لمتابعة التأهيل المهني لطلاب المرحلة الثانوية (نظام المقررات ) بالوحدات التدريبية بمنطقة تبوك والذي يهدف إلى تزويد الطالب بالمهارات الأساسية في المجالات التقنية والمهنية ، وتسهيل التحاق طلاب التعليم بسوق العمل بعد التخرج ، وكذلك تشجيع أبناء الوطن على الالتحاق بالتخصصات المهنية والتقنية التي يحتاجها سوق العمل ، ونشر ثقافة التقنية والعمل المهني وتعزيز الصورة الإيجابية عن العمل المهني

يذكر أن برنامج ” تكامل” تم إطلاقه قبل ثلاثة أعوام بين وزارتي التعليم والعمل ، ويهدف لتحقيق احتياجات التنمية الوطنية من الموارد البشرية وتفعيل التعليم التطبيقي والمهني في مدارس التعليم العام بالمملكة ، وغرس الاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب والمجتمع المدرسي نحو العمل المهني والتمكن من مهارات حياتية أكثر تنوعاً ، والتكامل بين مناهج التعليم وبرامج التدريب التقني والمهني لتحقيق الأهداف.