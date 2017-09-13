21 طالبة في اختبارات التسريع بتعليم تبوك

تواصل إدارة الموهوبات بإدارة تعليم تبوك تطبيق اختبارات التسريع للطالبات المرشحات لنظام التسريع والبالغ عددهن ٢١ طالبة مرشحة حيث تعقد الاختبارات في مركز الموهوبات .

وأوضحت منسقة نظام التسريع هاجر العنزي أن عدد المرشحات بلغ هذا العام ١١ طالبة من المرحلة الابتدائية خضعن لاختبارات في المواد الدراسية الخاصة بالصف الخامس و ١٠ طالبات من المرحلة المتوسطة خضعن لاختبارات في مواد الصف الثاني المتوسط على أن يكون الاختبار في كامل المقرر للفصلين الدراسيين، مضيفة أن هذه الاختبارات تم الإشراف عليها من قبل المركز الوطني للقياس والتقويم بالتعاون مع المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين وفقاً لمعايير محددة.

و في هذا السياق أعربت مديرة إدارة الموهوبات بتعليم تبوك رندة الجهيم أن التسريع نظام عالمي يحظى بإهتمام المربين والباحثين في مجال الموهبة ويستهدف النظام الطلاب الموهوبين والمتفوقين، بهدف اختزال سنواتهم الدراسية عبر السلم التعليمي بسرعة تتناسب مع قدراتهم العلمية والإبداعية.