 غرفة الخرج والافلاج تعلن عن إقامة دورة مجانية للحاسب الآلي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 13 سبتمبر 2017 ميلاديا

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غرفة الخرج والافلاج تعلن عن إقامة دورة مجانية للحاسب الآلي

غرفة الخرج والافلاج تعلن عن إقامة دورة مجانية للحاسب الآلي
المناطق - الخرج

أعلنت الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة الخرج والأفلاج ممثلةً بمركز التدريب والتطوير الإداري عن إقامتها دورة مجانية ” للرجال والنساء  في مهارات الحاسب الآلي  والتي سوف تبدأ يوم الأحد القادم الموافق ( ٢٠١٧/٩/٢٤م ) علما  بأن العدد محدود بها .

كما أعلنت ايظا  للإلتحاق ً بعددٍ من الدبلومات التي ستقيمها وهي :

– دبلوم الموارد البشرية لمدة ٦ أشهر .
– دبلوم المحاسبة لمدة ٦ أشهر .
– دبلوم الحاسب التطبيقي لمدة ٦ أشهر .
– دورات في اللغة الإنجليزية .
– دورة التثمين العقاري (١٠١) .
– صيانة الجوالات

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