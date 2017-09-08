غرفة الخرج والافلاج تعلن عن إقامة دورة مجانية للحاسب الآلي

أعلنت الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة الخرج والأفلاج ممثلةً بمركز التدريب والتطوير الإداري عن إقامتها دورة مجانية ” للرجال والنساء في مهارات الحاسب الآلي والتي سوف تبدأ يوم الأحد القادم الموافق ( ٢٠١٧/٩/٢٤م ) علما بأن العدد محدود بها .
كما أعلنت ايظا للإلتحاق ً بعددٍ من الدبلومات التي ستقيمها وهي :
– دبلوم الموارد البشرية لمدة ٦ أشهر .
– دبلوم المحاسبة لمدة ٦ أشهر .
– دبلوم الحاسب التطبيقي لمدة ٦ أشهر .
– دورات في اللغة الإنجليزية .
– دورة التثمين العقاري (١٠١) .
– صيانة الجوالات
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