تقرير دولي: 2.94 تريليون دولار قيمة أصول الصناديق السيادية العربية

سجلت قيمة أصول صناديق الثروة السيادية العربية 2.94 تريليون دولار في يوليو/تموز الماضي، بحسب معهد صناديق الثروة السيادية.

جا ذلك في مسح أعدته وكالة “الأناضول” مستندة إلى معطيات التقرير الصادر عن معهد صناديق الثروة السيادية “SWF Institute” المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية العالمية.

وتصدر جهاز أبو ظبي للاستثمار صناديق الثروة السيادية العربية بإجمالي أصول بلغت 828 مليار دولار.

واحتلت هيئة الاستثمار الكويتية المركز الثاني عربيا والرابع عالميا، بإجمالي أصول أجنبية بلغت 524 مليار دولار، فيما احتلت السعودية المرتبة الثالثة عربيا، والخامسة عالميا، بإجمالي أصول أجنبية بلغت 514 مليار دولار تتبع لمؤسسة النقد العربي السعودية (البنك المركزي).

وبلغت أصول صناديق الثروة السيادية العالمية التي شملها التقرير (78 صندوقا)، 7.403 تريليون دولار، تصدرها صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، في المرتبة الأولى عالميا، بإجمالي أصول 954.1 مليار دولار.

واحتلت هيئة قطر للاستثمار المرتبة التاسعة عالميا، بإجمالي أصول بلغت 320 مليار دولار، ومؤسسة دبي للاستثمار في المرتبة 11 عالميا بإجمالي أصول بلغت 200.5 مليار دولار، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي في المرتبة 13 عالميا بإجمالي أصول بلغت 183 مليار دولار.