محمد بن زايد رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي

أمر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بتعيين ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الوطنية، محمد بن زايد آل نهيان، رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.

وأعاد رئيس الإمارات وحاكم إمارة أبو ظبي في المرسوم أيضا تشكيل المجلس التنفيذي للإمارة، بتعيينه الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس المجلس، والشيخ حامد بن زايد رئيسا لديوان ولي عهد أبو ظبي وعضوا في المجلس.

يذكر أن رئيس الإمارات عاد إلى أبو ظبي في 10 سبتمبر الجاري، بعد زيارة خارجية استمرت نحو شهرين.