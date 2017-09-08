 محمد بن زايد رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 13 سبتمبر 2017 ميلاديا

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محمد بن زايد رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي

محمد بن زايد رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي
المناطق - أبوظبي - وام

أمر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بتعيين ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الوطنية، محمد بن زايد آل نهيان، رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.

وأعاد رئيس الإمارات وحاكم إمارة أبو ظبي في المرسوم أيضا تشكيل المجلس التنفيذي للإمارة، بتعيينه الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس المجلس، والشيخ حامد بن زايد رئيسا لديوان ولي عهد أبو ظبي وعضوا في المجلس.

يذكر أن رئيس الإمارات عاد إلى أبو ظبي في 10 سبتمبر الجاري، بعد زيارة خارجية استمرت نحو شهرين.

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