 أمير جازان بالنيابة يستقبل رئيس محكمة التنفيذ وعددا من القضاة بالمنطقة .. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 13 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير جازان بالنيابة يستقبل رئيس محكمة التنفيذ وعددا من القضاة بالمنطقة ..

أمير جازان بالنيابة يستقبل رئيس محكمة التنفيذ وعددا من القضاة بالمنطقة ..
المناطق - أمل بهكلي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، في مكتبه بالإمارة اليوم ، فضيلة رئيس محكمة التنفيذ بمنطقة جازان الشيخ عصام الحربي وعددا من القضاة بالمنطقة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج العام الحالي.
وبادل الأمير محمد بن عبدالعزيز الجميع التهنئة بعيد الأضحى المبارك ، سائلاً الله عز وجل أن يعيده على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والخير والبركات , مؤكدا حرص القيادة الرشيدة على تقديم كافة الخدمات لضيوف بيت الله الحرام وقاصدي الحرمين الشريفين من بقاع الأرض كافة ، داعيا الله عزوجل ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى .

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