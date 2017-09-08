أكد أهمية دعم شباب وأبناء الوطن من خلال توطين الوظائف الحيوية .. أمير جازان بالنيابة يستقبل وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة

على أهمية دعم شباب وأبناء الوطن عامة والمنطقة خاصة من خلال توطين الوظائف الحيوية والرئيسية وما تبذله الدولة من جهود جبارة في سبيل تحقيق هذا التوطين ، جاء ذاك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للبرامج الخاصة الدكتور ابراهيم الشافي والوفد المرافق الذي يزور المنطق حالياً.

ورحب الأمير محمد بن عبدالعزيز في مستهل اللقاء بالدكتور الشافي والوفد المرافق متمنياً لهم التوفيق في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة.

ونوه سموه بالجهود والأعمال التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بمختلف الفروع والجهات التابعة للوزارة بالمنطقة ، مؤكدا حرص الجميع على توفير العديد من البرامج التي تهم أبناء المنطقة سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجميع.

وفي بداية اللقاء قدم وكيل الوزارة الدكتور الشافي الشكر والتقدير لسموه على حسن الاستقبال .

واستمع سمو أمير المنطقة بالنيابة خلال اللقاء لشرح مفصل عن المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال البرامج الخاصة بمنطقة جازان بما يتناسب وما يتوافر لدى أبناء منطقة جازان من طاقات وإمكانات والعمل على توظيفهم عبر برامج الأيدي العاملة وتوطين الوظائف في الشركات و المؤسسات .

حضر اللقاء وكيل الإمارة المساعد محمد بن سعيد الحجري ووكيل الإمارة للتنمية أحمد بن عبدالله زعله ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي.

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة