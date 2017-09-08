 سياحة حائل ترصد 11 مخالفة خلال إجازة عيد الأضحى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

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سياحة حائل ترصد 11 مخالفة خلال إجازة عيد الأضحى

سياحة حائل ترصد 11 مخالفة خلال إجازة عيد الأضحى
المناطق - حائل

رصدت فرق التفتيش في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل خلال إجازة عطلة عيد الأضحى المبارك 11 مخالفة  في بعض المنشآت السياحية بالمنطقة تركزت على انخفاض في مستوى الخدمة.وقال م. فيصل المدني مدير عام فرع السياحة والتراث الوطني في منطقة حائل ان عدد الجولات التفتيشية ضمن الجولات الرقابية على المنشآت السياحية التي يقوم بها مفتشي إدارة التراخيص فرع الهيئة العامة للسياحة التراث الوطني بمنطقة حائل للتأكد من جاهزية القطاع لفترة الاجازة الصيفية اضافة للوقوف على جاهزية المواقع السياحية والطبيعية والتاريخية بالمنطقة بلغت 63 جولة تفتيشية خلال إجازة عطلة عيد الأضحى المبارك.

واشار  م. المدني مدير عام فرع السياحة والتراث الوطني في منطقة حائل أن الجولات الرقابية تأتي في إطار جهود الفرع الرقابية على جميع منشآت الإيواء السياحي بهدف تحسين أداء وجودة الخدمات التي تقدمها مرافق الإيواء السياحي للنزلاء، حيث تم التنسيق مع الفنادق ومنشآت الإيواء وكالات السفر ومنظمي الرحلات لتقديم برامج وعروض سياحية في الصيف، وتوفير عروض في عدد من الفنادق والرحلات والبرامج السياحية.

وأكد أن الوقوف على جاهزية المواقع السياحية والطبيعة والتاريخية بالمنطقة محور رئيس من محاور الخطة الموسمية للهيئة العامة للسياحة من خلال القيام بالجولات الميدانية للمنشآت السياحية في المنطقة، والزيارات التفتيشية والرقابية التي تشمل مرافق الإيواء السياحي من فنادق ووحدات سكنية مفروشة والنزل السياحية، وأنشطة وكالات السفر، ومنظمي الرحلات.

ونوه م. المدني بالابلاغ عن اي مخالفة او تقصير في تقديم الخدمات عبر الاتصال بالهاتف السياحي 19988.

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