 رونالدو يقود ريال مدريد للفوز على أبويل بثلاثية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

صحة عسير تستقبل 14 إصابة في حادثين مرورين منفصلين المتحدث باسم معارضة قطر: النظام استخدم أكثر من 40 مليار دولار من الاحتياطي لتغطية خسائره “مجلس الأمن” يندد بالعنف ضد الروهينجا.. ثلثهم فرّ من التطهير العرقي “مانشستر” يلقن “فينورد” درسا قاسيا 5 نصائح ذهبية لإنقاص الوزن بدون مغادرة المكتب رونالدو يقود ريال مدريد للفوز على أبويل بثلاثية الحكومة القطرية شردت 6000 مواطن من فخيذة آل غفران بسحب جنسياتهم دون مبرر شاهد.. تعليق شيخ قبائل آل مرة على سحب الجنسية .. ومحاولات السلطات القطرية البائسة ضد السعودية هذا المخلوق المرعب جرفه إعصار هارفي .. والعلماء في حيرة وكالة تصنيف ائتماني: قطر تواجه تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة القوات اليمنية تطرد القاعدة من مديرية في أبين دراسة تحذر.. “الوشم” أحد أوسع الأبواب لدخول السرطان إلى الجسم

رونالدو يقود ريال مدريد للفوز على أبويل بثلاثية

رونالدو يقود ريال مدريد للفوز على أبويل بثلاثية
المناطق - وكالات

أحرز كريستيانو رونالدو المتألق هدفين في أول مباراة يبدأها في التشكيلة الأساسية هذا الموسم، ليفوز ريال مدريد حامل اللقب 3-صفر على أبويلن يقوسيا الأربعاء، في بداية ناجحة لحملته لنيل لقب دوري أبطال اوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي.

ورونالدو موقوف محليا منذ أغسطس الماضي، بسبب دفع حكم لكنه احتاج إلى 12 دقيقة فقط ليعود للتهديف في البطولة التي يتصدر قائمة هدافيها عبر العصور، بعدما قابل تمريرة غاريث بيل العرضية في الشباك.

وسدد المهاجم البرتغالي في القائم في بداية الشوط الثاني، وبعد لحظات سجل هدفه 109 في دوري الأبطال من ركلة جزاء بعد قرار قاس من الحكم باحتساب لمسة يد ضد الإسباني روبرتو لاغو، مدافع أبويل.

وأكمل القائد سيرجيو راموس فوزا متوقعا لمدريد على بطل قبرص بتسديدة خلفية في الدقيقة 61.

وحُرم رونالدو من ركلة جزاء أخرى وثلاثية محتملة من الأهداف، بعد إعاقته داخل المنطقة، لكن الحكم لم يلتفت لاعتراضاته كما ألغي له هدف قرب النهاية بسبب التسلل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>