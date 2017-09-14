رونالدو يقود ريال مدريد للفوز على أبويل بثلاثية

أحرز كريستيانو رونالدو المتألق هدفين في أول مباراة يبدأها في التشكيلة الأساسية هذا الموسم، ليفوز ريال مدريد حامل اللقب 3-صفر على أبويلن يقوسيا الأربعاء، في بداية ناجحة لحملته لنيل لقب دوري أبطال اوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي.

ورونالدو موقوف محليا منذ أغسطس الماضي، بسبب دفع حكم لكنه احتاج إلى 12 دقيقة فقط ليعود للتهديف في البطولة التي يتصدر قائمة هدافيها عبر العصور، بعدما قابل تمريرة غاريث بيل العرضية في الشباك.

وسدد المهاجم البرتغالي في القائم في بداية الشوط الثاني، وبعد لحظات سجل هدفه 109 في دوري الأبطال من ركلة جزاء بعد قرار قاس من الحكم باحتساب لمسة يد ضد الإسباني روبرتو لاغو، مدافع أبويل.

وأكمل القائد سيرجيو راموس فوزا متوقعا لمدريد على بطل قبرص بتسديدة خلفية في الدقيقة 61.

وحُرم رونالدو من ركلة جزاء أخرى وثلاثية محتملة من الأهداف، بعد إعاقته داخل المنطقة، لكن الحكم لم يلتفت لاعتراضاته كما ألغي له هدف قرب النهاية بسبب التسلل.