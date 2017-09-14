 شاهد.. تعليق شيخ قبائل آل مرة على سحب الجنسية .. ومحاولات السلطات القطرية البائسة ضد السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. تعليق شيخ قبائل آل مرة على سحب الجنسية .. ومحاولات السلطات القطرية البائسة ضد السعودية

المناطق - وكالات

أكد شيخ قبائل آل مرة، طالب بن لاهوم بن شريم آل مرة، عدم تفاجئه بسحب الجنسية القطرية منه مع بعض من أفراد قبيلته، واصفاً ما قامت به السلطات القطرية بالفعل غير المستغرب.

وقال في مقطع فيديو إن السلطات القطرية مأوى للإرهاب ومموليه، وأن الموضوع أكبر من جنسية فهو اعتداء كبير على السعودية ودول مجلس التعاون.

وأكد التزامه وأفراد قبيلته بضبط النفس بناء على طلب الملك سلمان وولي عهده، مبيناً أنه لو سمح لنا لأخذنا حقنا الشرعي من حمد بن خليفة، لافتا إلى أن سبب سحب الجنسية منه هو رغبته في سب السعودية والبحرين وقيادتها.

وأوضح آل مرة بأن حمد بن خليفة ليس له حق ولا منة في سحب جنسيتي التي منحها لي الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني، محذرا من تسليم قطر وأهلها للأعداء المتربصين.

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