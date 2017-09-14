 5 نصائح ذهبية لإنقاص الوزن بدون مغادرة المكتب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“أمن الطرق” يضبط خمورا معده للترويج في سيارة يقودها وافد صحة عسير تستقبل 14 إصابة في حادثين مرورين منفصلين المتحدث باسم معارضة قطر: النظام استخدم أكثر من 40 مليار دولار من الاحتياطي لتغطية خسائره “مجلس الأمن” يندد بالعنف ضد الروهينجا.. ثلثهم فرّ من التطهير العرقي “مانشستر” يلقن “فينورد” درسا قاسيا 5 نصائح ذهبية لإنقاص الوزن بدون مغادرة المكتب رونالدو يقود ريال مدريد للفوز على أبويل بثلاثية الحكومة القطرية شردت 6000 مواطن من فخيذة آل غفران بسحب جنسياتهم دون مبرر شاهد.. تعليق شيخ قبائل آل مرة على سحب الجنسية .. ومحاولات السلطات القطرية البائسة ضد السعودية هذا المخلوق المرعب جرفه إعصار هارفي .. والعلماء في حيرة وكالة تصنيف ائتماني: قطر تواجه تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة القوات اليمنية تطرد القاعدة من مديرية في أبين

5 نصائح ذهبية لإنقاص الوزن بدون مغادرة المكتب

5 نصائح ذهبية لإنقاص الوزن بدون مغادرة المكتب
المناطق - وكالات

يقضي كثير من الموظفين ساعات طويلة وراء مكاتبهم كل يوم. ورغم تحذيرات الخبراء المتكررة بشأن مغادرة المكتب بين الفينة والأخرى من أجل الحركة، ينصح بالقيام ببعض الممارسات التي من شأنها إنقاص الوزن أثناء الجلوس في المكتب.

أكل الشمندر

وجدت أبحاث أن أكسيد النيتريك الموجود في الشمندر يحسن الدورة الدموية على الفور، الأمر الذي يساعد في عملية التمثيل الغذائي الخاص بك.

الفلفل الحار

يسرع الفلفل الحار عملية التمثيل الغذائي في الجسم، لذلك ينصح الخبراء بإضافته إلى الطعام كلما كان ذلك ممكنا.

الوقوف كلما أمكن

يحرق الجسم المزيد من السعرات الحرارية وهو في وضعية الوقوف أو المشي. لذلك ينصح بالذهاب لإعداد كأس من الشاي أو التحرك حول المكتب مرة واحدة في الساعة.

رفع القدمين

حاول أن ترفع ذراعك بمساند صغيرة على مستوى المكتب، وكذلك رفع قدميك بضعة سنتيمترات عن الأرض، فهذا سيريح معدتك ويجعلها لا تشعر بالحاجة للأكل بسرعة.

تغيير المشروبات

يقول خبراء التغذية أن للشاي الأخضر فوائد كثيرة من بينها المساعدة في فقدان الوزن، لذلك ينصحون بتناوله عوضا عن القهوة اليومية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>