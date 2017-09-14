5 نصائح ذهبية لإنقاص الوزن بدون مغادرة المكتب

يقضي كثير من الموظفين ساعات طويلة وراء مكاتبهم كل يوم. ورغم تحذيرات الخبراء المتكررة بشأن مغادرة المكتب بين الفينة والأخرى من أجل الحركة، ينصح بالقيام ببعض الممارسات التي من شأنها إنقاص الوزن أثناء الجلوس في المكتب.

أكل الشمندر

وجدت أبحاث أن أكسيد النيتريك الموجود في الشمندر يحسن الدورة الدموية على الفور، الأمر الذي يساعد في عملية التمثيل الغذائي الخاص بك.

الفلفل الحار

يسرع الفلفل الحار عملية التمثيل الغذائي في الجسم، لذلك ينصح الخبراء بإضافته إلى الطعام كلما كان ذلك ممكنا.

الوقوف كلما أمكن

يحرق الجسم المزيد من السعرات الحرارية وهو في وضعية الوقوف أو المشي. لذلك ينصح بالذهاب لإعداد كأس من الشاي أو التحرك حول المكتب مرة واحدة في الساعة.

رفع القدمين

حاول أن ترفع ذراعك بمساند صغيرة على مستوى المكتب، وكذلك رفع قدميك بضعة سنتيمترات عن الأرض، فهذا سيريح معدتك ويجعلها لا تشعر بالحاجة للأكل بسرعة.

تغيير المشروبات

يقول خبراء التغذية أن للشاي الأخضر فوائد كثيرة من بينها المساعدة في فقدان الوزن، لذلك ينصحون بتناوله عوضا عن القهوة اليومية.