 “مجلس الأمن” يندد بالعنف ضد الروهينجا.. ثلثهم فرّ من التطهير العرقي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“مجلس الأمن” يندد بالعنف ضد الروهينجا.. ثلثهم فرّ من التطهير العرقي

“مجلس الأمن” يندد بالعنف ضد الروهينجا.. ثلثهم فرّ من التطهير العرقي
المناطق - وكالات

دعا مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، إلى اتخاذ “خطوات فورية” لوقف العنف في ميانمار، حيث تتعرض أقلية الروهينغا المسلمة لـ”تطهير عرقي” حسب ما كان قد قال الأمين العام للأمم المتحدة.

وفي ختام جلسته المغلقة، أعربت الدول الـ15 عن “القلق العميق من الأوضاع” الحالية بميانمار، ونددت بالعنف، وفق ما أعلن السفير الأثيوبي تيكيدا أليمو، الذي يرأس حاليا مجلس الأمن الدولي.

ودعا سلطات ميانمار إلى “تعليق الأنشطة العسكرية وفرض احترام القانون”، في ولاية راخين التي فر منها أكثر من 400 ألف هربا من الانتهاكات التي يتعرضون لها، ولجأوا إلى بنغلادش المجاورة.

وردا على صحفي سأله إن كان الأمر يتعلق بتطهير عرقي، قال: “حين يفر ثلث شعب الروهينغا من البلاد، هل تعتقدون أن هناك عبارة أفضل للتعبير عن ذلك؟”.

وبدأت الأزمة الإنسانية في ميانمار في نهاية أغسطس الماضي، بعد مواجهات من الروهينغا وقوات الأمن، التي سارعت إلى استغلالها من أجل طرد الروهينغا إلى بنغلاديش ومنع عودتهم إلى مناطقهم.

وتقول الأمم المتحدة إن الروهينغا، التي تسكن ولاية راخين غربي ميانمار، هي الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم، إذ لا تعترف بهم حكومة ميانمار كمواطنين وتقول إنهم من بنغلاديش المجاورة، ويتعرضون للاضطهاد منذ عقود.

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