المتحدث باسم معارضة قطر: النظام استخدم أكثر من 40 مليار دولار من الاحتياطي لتغطية خسائره

اعتبر المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، أن الدوحة “تتملق طهران” في محاولة لاستفزاز العرب، مشيرا من جهة أخرى، إلى أن النظام القطري يمر “بأزمة كبيرة” إلا أنه يزعم أن “الأمور على ما يرام”.

وقال الهيل، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية” إن “فتح الأبواب للكيان الإيراني في دولة قطر غير مقبول، هذا نفس ما فعلوه مع الأتراك عندما جلبوهم إلى قطر”.

وأضاف أنه “عندما تبنى النظام القطري لهجة التوافق مع نظيره الإيراني سبب هذا مشكلة داخلية. الشعب القطري لم يتقبل هذه اللهجة. الإيرانيون لم ولن يكونوا الأشقاء الأقرب للقطريين لا تاريخيا ولا دينيا ولا اجتماعيا”.

وتحدث الهيل عن مؤتمر “أوقفوا دعم إرهاب قطر”، الذي نظمته المعارضة القطرية بالخارج، قائلا: “نحن بدأنا أنشطتنا لإبراز الصورة الحقيقية لمن يحكم قطر”.

وأوضح المتحدث: “قطر الآن تمر بأزمة كبيرة والنظام يروج لأن الأمور على ما يرام وأنه لا توجد مشكلة. الحقيقة أن النظام استخدم أكثر من 40 مليار دولار من الاحتياطي النقدي لتغطية خسائرهم”.

وقال الهيل إن “هناك امتعاضا شعبيا جراء هذه الأزمة وفقدان القطريين التواصل مع أشقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب سياسات النظام القطري الخاطئة”.

وأضاف: “قطر تتدعي دائما أنه لا وجود لصوت آخر، بينما نحن في هذا المؤتمر نمثل الصوت الآخر الذي منع من التواجد داخل قطر. الآلة الإعلامية التي يصرف عليها المليارات داخل قطر مثل قناة الجزيرة لم تمنح لنا منبرا للتعبير عن الرأي أو لإيصال الصورة الأخرى، بينما فتحت المجال لزعزعة أمن واستقرار المنطقة والترويج للتنظيمات الإرهابية مثل الإخوان وجبهة النصرة وداعش”.