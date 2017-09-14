صحة عسير تستقبل 14 إصابة في حادثين مرورين منفصلين

استقبلت عدة قطاعات صحية بتهامة عسير مساء أمس الثلاثاء 7 حالات اصابة اثر حادث مروري لباص يقل عمالة تابعة لإحدى الشركات.

وأوضحت ” صحة عسير ” أنه فور ورود بلاغ غرفة عمليات الطوارئ بصحة المنطقة للقطاعات المعنية تم العمل على تفعيل خطة الطوارئ المتبعة في مثل هذه الحالات ، حيث تم تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين في المرافق الصحية المعنية.

وفي جانب آخر تلقى قسم الطوارئ بمستشفى المجاردة العام فجر اليوم الأربعاء بلاغاً من طوارىء ” صحة عسير ” يفيد بوقوع حادث مروري على طريق ثربان ووجود إصابات.

وعلى الفور تم إرسال فرقة طبية لموقع الحادث وشارك الهلال الأحمر في نقل المصابين إلى المستشفى البالغ عددهم 7 أشخاص وكانت إصاباتهم تتفاوت بين كسور ورضوض وغيرها ، وتم تنويم 3 حالات منها والباقي تلقوا الإسعافات اللازمة وغادروا المستشفى .