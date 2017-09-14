 “أمن الطرق” يضبط خمورا معده للترويج في سيارة يقودها وافد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“أمن الطرق” يضبط خمورا معده للترويج في سيارة يقودها وافد

“أمن الطرق” يضبط خمورا معده للترويج في سيارة يقودها وافد

تمكن رجال الأمن بمركز أمن الطرق بالصداوي بمحافظة حفر الباطن من ضبط وافد آسيوي يقود مركبة من نوع ” دينّا ” وبداخلها 100 كرتون تحتوي على 1200 قارورة معبئة بمادة المسكر.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه عند التاسعة مساء اشتبه رجال الأمن بمركز أمن الطرق بالصداوي بمحافظة حفر الباطن بمركبة نقل من نوع “دينّا” بقيادة وافد آسيوي أربعيني، حيث تم استيقافها للتحقق من وضعها ومحتوياتها، وقد عثر بداخلها على 100 كرتون تحتوي على ما مقداره 1200 قارورة سعة اللتر والنصف معبئة بمادة المسكر.

وأضاف أنه تم ضبطها وتحريزها والقبض على قائد المركبة وتسليمهم لشرطة محافظة حفر الباطن لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي، تمهيدا لإحالة المتهم وملف القضية للنيابة العامة.

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