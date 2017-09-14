 الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في «6» مناطق سعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في «6» مناطق سعودية

الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في «6» مناطق سعودية
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (عسير , تبوك، المدينة المنورة، نجران ، الشرقية ، مكة المكرمة) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ،عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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