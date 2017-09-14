 القحطاني يوجه رسالة قوية للمتعاطفين مع أعداء الوطن! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

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القحطاني يوجه رسالة قوية للمتعاطفين مع أعداء الوطن!

القحطاني يوجه رسالة قوية للمتعاطفين مع أعداء الوطن!
المناطق_الرياض

شن المستشار في الديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني هجوما على قطر بعد سحب الدوحة الجنسية من الشيخ طالب بن شريم آل مرة وتجنيس العجم لحمايتهم .

وقال القحطاني في تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم (الخميس) :”حين يسحب “تنظيم الحمدين” الجنسية من كبار مشايخ وأعيان قبائل قطر، ويقوم بتجنيس العجم، ويستقطبهم لحمايته من أهل الأرض؛ فماذا بقي من شرعيته؟”..وأضاف ” القحطاني” ؛الحساب عسير للخونة والمتعاطفين مع أعداء الوطن ..ودام عزك ياوطن”.

 

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